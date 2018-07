United confirma jogo com Barcelona na pré-temporada nos EUA

O Manchester United confirmou nesta terça-feira que vai enfrentar o Barcelona numa das partidas do Internacional Champions Cup, um torneio amistoso realizado anualmente nos Estados Unidos. A partida fará parte da pré-temporada das duas equipes em solo norte-americano.

A partida foi marcada para o dia 25 de julho, em Santa Clara, na Califórnia. O time inglês fará outros três jogos pelo torneio amistoso. Um dos rivais será o Paris Saint-Germain, do craque Zlatan Ibrahimovic, no dia 29, em Chicago. Será a última partida dos ingleses na série.

A turnê terá início com o confronto com o América, do México, no dia 17, em Seattle. Quatro dias depois o Manchester vai duelar com o anfitrião San Jose Earthquakes, em local ainda a ser definido. A competição ainda terá a participação de Porto, Fiorentina, New York Red Bulls e Los Angeles Galaxy.

No ano passado, o torneio amistoso foi vencido pelo Manchester United. E o triunfo do time inglês por 3 a 1 sobre o Real Madrid no Michigan Stadium registrou o maior público de uma partida de futebol nos Estados Unidos: 109.318 espectadores.