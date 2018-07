United dá chapéu no Chelsea e contrata Lukaku por R$ 320 milhões, diz agência

O Manchester United passou na frente do Chelsea e vai contratar o atacante Romelu Lukaku, do Everton, por 75 milhões de libras (aproximadamente R$ 320 milhões), de acordo com a imprensa internacional.

O vice-artilheiro da última temporada do Campeonato Inglês ainda precisa acertar detalhes do contrato e realizar exames médicos e, de acordo com a Reuters, a negociação pode ser anunciada oficialmente ainda nesta semana.

Se confirmada a contratação, Lukaku chega ao Manchester United para substituir Zlatan Ibrahimovic a pedido de José Mourinho, com quem já tinha trabalhado quando ainda era do Chelsea.

Lukaku teve poucas oportunidades no Chelsea de Mourinho até 2014, quando foi vendido em definitivo para o Everton. Antes disso, acabou passando a maior parte de seu tempo de contrato emprestado para o West Bromwich e para o Everton.

A transferência de Lukaku pode favorecer ainda a tentativa do Everton de repatriar uma de suas maiores revelações, Wayne Rooney. O atacante foi comprado pelo Manchester United em 2004 por 35 milhões de euros (R$ 131 milhões) e tem contrato até 2021.

Segundo o jornal The Guardian, o Manchester United ainda aguarda propostas pelo atacante, mas está relutante em negociar o astro inglês com algum grande rival.

Ainda segundo a publicação inglesa, o atacante analisa ofertas da China e dos Estados Unidos, mas a limitação de estrangeiros no país asiático e os baixos salários do futebol norte-americano seriam um entrave.