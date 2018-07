United derrota Crystal Palace e se aproxima de vaga na Liga

O Manchester United venceu o Crystal Palace por 2 a 1 neste sábado, fora de casa, e deu mais um passo rumo à classificação para a Liga dos Campeões. Os visitantes continuam na quarta colocação, com 68 pontos, sete à frente do Liverpool, que recebe o Chelsea, campeão antecipado, neste domingo. No Campeonato Inglês, os três primeiros colocados se garantem na competição continental e o quarto disputa um jogo eliminatório antes da fase de grupos.

Na próxima rodada, a penúltima, o United receberá o Arsenal, domingo, no Old Trafford. O Crystal Palace, 12º colocado com 42 pontos, visitará o Liverpool, em Anfield, em duelo que pode beneficiar a equipe de Manchester.

O time visitante sofreu para derrotar o adversário. Começou melhor na primeira etapa e abriu o marcador graças a um pênalti polêmico. Aos 18 minutos, Ashley Young cruzou pela esquerda e Dann cortou com o ombro. O árbitro interpretou como pênalti. Juan Mata cobrou e abriu o marcador.

O Crystal Palace voltou melhor na etapa final e deixou tudo igual logo aos 13 minutos. Puncheon cobrou falta com perfeição pelo lado esquerdo da área e De Gea não alcançou a bola. O United voltou a acordar para o jogo e conseguiu a vitória graças a uma nova jogada de Ashley Young, aos 33 minutos. O inglês fez boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Fellaini para encerrar uma sequência de três derrotas seguidas da equipe.