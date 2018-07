United empata com o Arsenal na estreia do goleiro Valdés

Em um movimentado clássico no estádio Old Trafford, o Manchester United deixou a vitória escapar aos 37 minutos do segundo tempo no duelo contra o Arsenal, neste domingo. Logo na estreia de Victor Valdés, que não jogava há mais de um ano, o goleiro foi vazado por conta de um desvio contra de Tyler Blackett e o time visitante buscou o empate por 1 a 1.

Com o resultado, o Manchester perdeu a chance de superar o rival na tabela do Campeonato Inglês. O United tem agora 69 pontos, contra 71 do Arsenal, na terceira colocação. Somente os três primeiros colocados do Inglês entram direto na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Chelsea, campeão por antecipação, e o Manchester City são os primeiros colocados e já garantiram vaga direta na competição europeia. Arsenal e Manchester United brigam pela outra vaga. O time de Londres está em vantagem por ter ainda um jogo a menos na tabela. O United tem vaga garantida ao menos na fase preliminar da Liga dos Campeões.

Neste domingo, o Manchester United aproveitou a força da torcida para impor seu jogo no primeiro tempo. O time da casa controlava as ações e foi para o intervalo em vantagem graças ao gol de Ander Herrera aos 30 minutos de jogo. Ele aproveitou cruzamento da esquerda e bateu de primeira para as redes.

No segundo tempo, o Arsenal cresceu em campo e passou a atacar mais, equilibrando as ações. Para manter a vantagem, o técnico Louis Van Gaal colocou Van Persie em campo. Mas foram os visitantes que balançaram as redes, aos 37. Walcott investiu pela direita e bateu cruzado. Tyler Blackett fez o desvio e "matou" Valdés, que acabara de entrar em campo no lugar do machucado David De Gea.