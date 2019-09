United evita vexame na Copa da Liga Inglesa, se classifica e vai pegar Chelsea nas oitavas

O Manchester United evitou um vexame na terceira fase da Copa da Liga Inglesa na tarde desta quarta-feira, em pleno Old Trafford, e eliminou o Rochdale, da terceira divisão do Campeonato Inglês, nos pênaltis após empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar. Nas oitavas de final, o time do norte da Inglaterra vai enfrentar o rival Chelsea, que goleou o Grimsby Town por 7 a 1 no Stamford Bridge.

Ao contrário do que aconteceu na terça-feira, quando o Tottenham foi eliminado pelo Colchester United, da quarta divisão, neste complemento da rodada nenhum dos grandes times da Inglaterra foi surpreendido. O Liverpool passou pelo Milton Keynes Dons, da terceira divisão, fora de casa, por 2 a 0, e vai enfrentar o Arsenal na próxima fase. O West Ham, que está em quinto lugar no Campeonato Inglês, perdeu para o Oxford United, da quarta divisão, por 4 a 0 e está fora da competição.

No Old Trafford, o Manchester United entrou em campo com um time misto e teve dificuldades contra a jovem equipe do Rochdale. Mason Greenwood abriu o placar para o time do técnico Ole Gunnar Solskjaer aos 28 minutos do segundo tempo, mas logo depois tomou o empate, com a promessa Luke Matheson, de apenas 16 anos, marcando o gol. Nos pênaltis, o time da casa não errou nenhum chute e eliminou o Rochdale por 5 a 3.

O Liverpool também entrou em campo em Milton Keynes, para enfrentar o MK Dons, com um time misto, mas ao contrário do United não teve maiores problemas para passar de fase. James Milner abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo e o holandês Ki-Jana Hoever, de 17 anos, marcou seu primeiro gol como jogador do time inglês aos 29 minutos do segundo tempo e fechou a partida para o atual campeão europeu.

Já o Chelsea atropelou o Grimsby Town, da quarta divisão, no estádio Stamford Bridge, em Londres. A equipe abriu 2 a 0 nos dez primeiros minutos de partida com Barkley e Batshuayi e tomou um susto quando Green descontou para os visitantes aos 19 minutos. Pedro aumentou para o Chelsea, de pênalti, aos 43 minutos e então o time da casa não deu mais chances. Zouma, James, Batshuayi e Hudson-Odoi marcaram no segundo tempo e garantiram a goleada por 7 a 1.

Nos outros jogos da rodada, a surpresa ficou com a eliminação do West Ham perante o Oxford United pelo placar de 4 a 0. O Sheffield United foi outro time da primeira divisão do Campeonato Inglês eliminado hoje após perder para o Sunderland, que está na terceira divisão, por 1 a 0. O Burton Albion, da terceira divisão, passou pelo Bornemouth por 1 a 0; Aston Villa eliminou o Brighton por 3 a 1 e o Wolverhampton venceu o Reading, nos pênaltis, por 4 a 2, após empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar.

As oitavas de final da Copa da Liga Inglesa vão acontecer a partir do dia 28 de outubro e o sorteio dos confrontos foi realizado logo após o fim da terceira rodada. Além de Liverpool e Arsenal e Chelsea e Manchester United, outros confrontos entre times da primeira divisão serão Manchester City contra Southampton e Everton contra Watford. Veja abaixo a lista completa de confrontos.

Everton x Watford

Manchester City x Southampton

Crawley Town x Colchester United

Oxford United x Sunderland

Aston Villa x Wolverhampton

Burton Albion x Leicester

Chelesea x Manchester United

Liverpool x Arsenal