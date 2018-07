United fará amistoso de pré-temporada na Suécia

"Estou empolgado que o último jogo da nossa preparação para a temporada 2013/2014 será nesta magnífica nova casa do futebol sueco. Esta partida será nossa primeira contra o AIK e vamos prover um difícil teste para os jogadores com a aproximação de uma nova campanha", declarou o chefe-executivo do Manchester, David Gill.

Esta pré-temporada é especialmente importante para o clube inglês porque será o primeiro contato do técnico David Moyes com o elenco. Ele substitui Alex Ferguson depois de 27 anos do escocês no comando e terá jogos na Tailândia, na Austrália, no Japão e em Hong Kong ao longo do mês de julho para iniciar a preparação.