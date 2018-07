United goleia e avança na Copa da Liga Inglesa; City também vence

Atual campeão, o Manchester United fez a sua parte e não teve qualquer dificuldade para se garantir nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira. Diante de sua torcida no Old Trafford, o time de José Mourinho goleou o Burton Albion, da segunda divisão, por 4 a 1, e confirmou a classificação.

A goleada aconteceu mesmo com a escalação de um time reserva por Mourinho. E ela começou a ser desenhada logo aos quatro minutos em uma linda jogada, com direito a ajeitada com estilo de Lingard e toque por cobertura de Rashford.

O mesmo Rashford seria o responsável por ampliar aos 16, em belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro Ripley. Ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, Lingard recebeu na entrada da área e bateu cruzado. A bola desviou no meio do caminho e matou o goleiro do Burton.

Com o triunfo selado, o Manchester diminuiu o ritmo no segundo tempo e passou a controlar o resultado. Mas Martial queria deixar sua marca e conseguiu aos 14 minutos. Ele recebeu passe de Rashford após bela jogada, invadiu a área e tocou na saída do goleiro. Ainda houve tempo para Dyer diminuir o placar nos acréscimos.

Agora, o Manchester United volta as atenções para o Campeonato Inglês, pelo qual volta a campo no sábado. Segundo colocado da competição, com os mesmos 13 pontos do líder Manchester City, o time visita o Southampton.

CITY TAMBÉM VENCE

Se o Manchester United garantiu a classificação, o rival City não deixou por menos. Com bem mais dificuldade, é verdade, o time de Pep Guardiola eliminou nesta quarta o West Bromwich ao vencer o adversário por 2 a 1, mesmo atuando fora de casa.

Como Mourinho, Guardiola optou por levar uma equipe repleta de reservas a campo, o que não impediu o triunfo. O brasileiro Gabriel Jesus foi um dos poucos titulares que começaram o jogo, ao lado de seu compatriota Danilo. Fernandinho começou no banco, mas entrou no segundo tempo.

O herói da classificação, no entanto, foi o alemão Sané. Foi ele quem abriu o placar logo aos dois minutos, após rebote do goleiro em chute de Gündogan. Na etapa final, o West Bromwich respondeu e empatou com Yacob, aos 26, mas o mesmo Sané selou o placar aos 31, quando arrancou pela direita, cortou o zagueiro e bateu com estilo.

Líder do Campeonato Inglês, o City agora mira novamente a competição. Isso porque volta a campo neste sábado para encarar o lanterna Crystal Palace, em casa. Já o West Bromwich viaja para um complicado duelo diante do Arsenal, na segunda-feira que vem.