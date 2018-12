United já sofreu mais gols na edição atual do Inglês do que na de 2017-18

A derrota no clássico com o Liverpool rendeu uma marca negativa ao Manchester United: em apenas 17 jogos da edição 2018-19 do Campeonato Inglês, o clube já sofreu mais gols do que em toda edição passada. Foram 28 em 2018, e já são 29 no torneio atual. Hoje, o time de José Mourinho foi derrotado por 3 a 1.

Mourinho sempre foi conhecido por montar defesas fortes em suas equipes, mas isso não vem se repetindo na temporada atual. O clube tem a pior defesa entre os seis principais times do país (que são também os seis primeiros colocados do torneio). A melhor defesa é a do Liverpool, com sete gols sofridos, e a que mais se aproxima do número de gols levados pelo United é a do Arsenal, que sofreu 23.

Ao mesmo tempo, o ataque do Manchester United também não ajuda muito. O time tem 29 gols marcados, 19 a menos que o melhor no quesito, o rival local Manchester City. Na partida contra o Liverpool, por exemplo, o United finalizou apenas seis vezes, contra 36 do adversário, e fez o gol em uma falha do goleiro Alisson.

Desta forma, o time de Manchester faz sua pior campanha em 28 anos no torneio. Atualmente, ocupa a sexta posição, fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa, e está 19 pontos atrás do líder Liverpool.

Nos outros torneios, a equipe se classificou em segundo no grupo na Liga dos Campeões, atrás da Juventus. Ainda não começou a jogar na Copa da Inglaterra (enfrentará o Reading) e caiu para o Derby County nos pênaltis na Copa da Liga Inglesa.