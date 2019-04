United leva virada do Wolverhampton e estaciona em 5º lugar; Fulham é rebaixado

Em um dos confrontos disputados nesta terça-feira pelo Campeonato Inglês, o Manchester United decepcionou ao ser derrotado de virada pelo Wolverhampton, por 2 a 1, fora de casa, em resultado que fez a equipe comandada pelo norueguês Ole Gunnar Solskjaer estacionar na quinta posição da competição.

O United segue com 61 pontos, empatado com o Tottenham, quarto colocado pelos critérios de desempate e que nesta quarta-feira jogará em Londres contra o Crystal Palace. Também na capital inglesa nesta quarta, o Chelsea, sexto na tabela, com 60 pontos, encara o Brighton no Stamford Bridge e terá boa chance de ultrapassar a equipe de Manchester no torneio nacional.

Antes de levar uma virada nesta terça-feira, o United chegou a dar a impressão de que poderia vencer com tranquilidade ao abrir o placar já aos 13 minutos, com um gol do meio-campista Scott McTominay. Porém, o Wolverhampton reagiu rápido e empatou o jogo aos 25 com o português Diogo Jota balançando as redes.

E as coisas começaram a ficar ainda mais complicadas para o United com a expulsão de Ashley Young, que recebeu o cartão vermelho aos 12 minutos, apenas cinco depois de ter sido punido com um amarelo por causa de uma outra falta passível deste tipo de advertência. Com um homem a mais em campo, os anfitriões buscaram a virada aos 32 minutos, por meio de um gol contra de Chris Smalling.

Esta foi também a terceira derrota do United em suas últimas quatro partidas, sendo que em um destes duelos o time de Manchester foi superado também pelo Wolverhampton, pelo mesmo placar de 2 a 1, fora de casa, e acabou sendo eliminado nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Foi então o primeiro grande revés da equipe sob o comando de Solskjaer, que na semana passada deixou de ser treinador interino e foi efetivado à frente do United, com o qual assinou um contrato de três temporadas.

FULHAM É REBAIXADO - No outro duelo disputado nesta terça-feira pelo Inglês, o Fulham acabou sendo rebaixado para a segunda divisão nacional, com cinco rodadas de antecedência para o fim da competição, ao ser goleado por 4 a 1 pelo Watford, fora de casa.

Com o resultado, a equipe continuou com 17 pontos na vice-lanterna e não tem mais como alcançar o Burnley, que está com 33 na 17ª posição e hoje é o último time fora da zona de descenso do torneio. Já o Watford chegou aos 46 pontos e assumiu o oitavo lugar.

Assim, o Fulham se juntou ao Huddersfield Town, lanterna, com 14 pontos, como únicos clubes já rebaixados. O Cardiff, que nesta quarta-feira encara o vice-líder Manchester City, fora de casa, é a outra equipe que hoje ocupa a zona da degola, em 18º lugar, com 28 pontos.