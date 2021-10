Com CR7 apagado, United perde para o Leicester e vê City se distanciar com vitória sobre o Burnley

Quatro dias depois de marcar três gols na goleada por 5 a 0 de Portugal sobre Luxemburgo, pelas Eliminatórias da Copa, Cristiano Ronaldo passou em branco neste sábado, ao voltar a campo pelo Manchester United, e não conseguiu evitar uma derrota por 4 a 2 sofrida diante do Leicester, no King Power Stadium, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. Além disso, ele ainda viu o rival Manchester City se distanciar na tabela após vencer o Burnley por 2 a 0, no Etihad Stadium.

Os dois times de Manchester começaram a rodada empatados com 14 pontos. Agora, a equipe comandada por Pep Guardiola está com 17 pontos, três a mais do que o United, que manteve sua pontuação, além de ter perdido uma invencibilidade como visitante que já durava 29 jogos na disputa da liga nacional.

Quando Greenwood acertou uma bomba de fora da área e marcou um golaço, aos 18 minutos do primeiro tempo, para abrir o placar para o time do questionado Solskjaer, os torcedores não podiam imaginar o que vinha pela frente. A empolgação foi freada aos 30 minutos, no momento em que Tielemans empatou o jogo, com um chute no ângulo de De Gea.

Após o primeiro tempo terminar empatado, o segundo correu equilibrado, com chances para os dois lados, mas o Leicester foi mais eficiente. Aos 33 minutos, Söyüncü virou a partida, aproveitando uma sobra. A partir daí, o jogo ganhou um ritmo fora do comum. Pouco tempo depois, aos 36, Rashford empatou para o United, apenas um minuto antes de Vardy colocar o Leicester novamente em vantagem. O placar foi fechado por Daka, aos 45.

Já no Etihad Stadium, o City fez um jogo muito mais tranquilo para conseguir se distanciar do rival. Sem os brasileiros Gabriel Jesus e Ederson, que estavam jogando as Eliminatórias Sul-Americanas até a última quinta-feira, assim como Fred, do United, o time abriu o placar aos 11 minutos da etapa inicial, com Bernardo Silva, e garantiu a vitória aos 24, quando De Bruyne marcou de perna esquerda.

No mesmo horário, a bola rolou em outros três jogos. O Wolverhampton fez 3 a 2 n o Aston Villa, em um duelo tão movimentado quanto o disputado entre Leicester e United, e o Southampton venceu o Leeds por 1 a 0. No único empate da rodada até agora, Norwich e Brighton não saíram do 0 a 0.