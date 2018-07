United sofre, mas conta com gol de Ibrahimovic para vencer 1ª na Liga Europa

Ainda bastante irregular no início de temporada, o Manchester United voltou a ter um desempenho decepcionante nesta quinta-feira, mas contou com o faro de artilheiro de Ibrahimovic para vencer. Em Old Trafford, o sueco marcou o único gol da suada vitória por 1 a 0 sobre o fraco Zorya Luhansk, da Ucrânia, pela segunda rodada da Liga Europa.

Esta foi a primeira vitória do Manchester na competição, já que na estreia havia caído para o Feyenoord. Com o resultado, subiu para três pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo A. O Zorya soma apenas um ponto e é o lanterna.

Isso porque no outro jogo da chave, o Fenerbahçe fez 1 a 0 sobre o Feyenoord em casa, com gol de Emmanuel Emenike, e assumiu a liderança com quatro pontos, deixando os holandeses em segundo, com três. Na próxima rodada, dia 20 de outubro, o Manchester recebe o Fenerbahçe, enquanto o Zorya viaja para encarar o Feyenoord.

Mais uma vez, José Mourinho deixou Wayne Rooney no banco nesta quinta. Mas ao contrário da goleada sobre o Leicester no fim de semana, quando o Manchester melhorou sem o astro, desta vez o time inglês teve uma atuação bem abaixo do esperado e só assustou aos 19 minutos, quando Rashford encheu o pé após escanteio da esquerda e acertou o travessão.

A retranca do Zorya surtia efeito e o Manchester, estático, pouco assustava a meta de Shevchenko. Aos 40, Mata fez boa jogada pela esquerda e cruzou. A bola passou pelo goleiro, mas o brasileiro Rafael Foster afastou. Um minuto depois, foi a vez de Fellaini assustar de cabeça.

O Manchester voltou ainda pior para a etapa final. Não só parou de pressionar, como quase foi surpreendido em um contra-ataque. Aos 13 minutos, o brasileiro Paulinho bateu da esquerda e exigiu grande defesa de Romero.

Aos 23, no entanto, falou mais alto a qualidade de Ibrahimovic. Após bela jogada pela direita, Rooney, que havia entrado pouco antes, finalizou mal. A bola pingou e a zaga parou. O sueco se aproveitou da sua altura e tocou de cabeça para o gol. O mesmo Ibrahimovic quase fez o segundo aos 44, de falta, mas Shevchenko fez grande defesa.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta quinta, o Olympiacos foi surpreendido e caiu em casa por 1 a 0 para o APOEL Nicosia, do Chipre, diante de sua fanática torcida. O resultado deixou os cipriotas em primeiro do Grupo B, com seis pontos, enquanto os gregos aparecem em segundo, com três. FC Astana e Young Boys, que empataram em 0 a 0 no Casaquistão, somam um ponto cada.

Pelo Grupo C, destaque para o Mainz, que visitou o Qabala no Azerbaijão e venceu de virada, por 3 a 2, para chegar a quatro pontos. Também com quatro pontos, mas com vantagem no saldo de gols e, por isso, na liderança da chave, está o Anderlecht, que vencia o Saint-Étienne até os acréscimos, mas levou o empate e ficou no 1 a 1, na França.