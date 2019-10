United sofre, mas vence na Liga Europa; Roma e Porto só empatam como mandantes

Foi difícil e muito suado, mas o Manchester United conseguiu uma vitória importante, por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa. Os ingleses foram até Belgrado e bateram o Partizan, no Grupo L, com um gol do atacante Anthony Martial, em cobrança de pênalti, aos 43 minutos do primeiro tempo.

Em Haia, no outro jogo desta chave, o AZ Alkmaar goleou o Astana, do Casaquistão, por 6 a 0. Com estes resultados, o United lidera com sete pontos, seguido pelo holandês Alkmaar, com cinco. Com quatro, o Partizan caiu para o terceiro lugar, enquanto o Astana ainda não somou ponto.

Roma e Porto não tiveram a mesma sorte na rodada. O time italiano perdeu a chance de se distanciar na liderança do Grupo J ao só empatar por 1 a 1, em casa, com o Borussia Mönchengladbach. Nicolo Zaniolo abriu o placar, aos 32 minutos do primeiro tempo, mas Lars Stindl garantiu um ponto para os alemães ao balançar as redes aos 45 da segunda etapa.

Com um gol de Irfan Kahveci, aos 33 minutos do segundo tempo, o turco Istanbul Basaksehir bateu o austríaco Wolfsberger e chegou aos quatro pontos, mesma pontuação do rival derrotado e um ponto atrás da líder Roma. O Borussia Mönchengladbach, com dois pontos, é o lanterna.

Em Portugal, o Porto também empatou com o Rangers por 1 a 1, pelo Grupo G. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo. Aos 36 minutos, Luis Diaz abriu o placar para os portugueses, mas Alfredo Morelos, aos 44, igualou para os escoceses.

No outro duelo da chave, o suíço Young Boys derrotou o holandês Feyenoord, por 2 a 0, e assumiu o primeiro lugar, com seis pontos, enquanto Porto e Rangers têm quatro cada um e divide. O Feyenoord soma três.

No Grupo H, os dois times que jogaram fora de casa venceram por 1 a 0. O húngaro Ferencvaros visitou o CSKA, em Moscou, e ganhou com um gol de Roland Varga, aos 41 minutos do segundo tempo. Em Razgrad, na Bulgária, o Espanyol bateu o Ludogorets. O gol foi marcado aos 13 minutos de jogo por Victor Campuzano.

A liderança da chave ficou com o Espanyol (sete pontos), seguido pelo Ludogorets (seis) e Ferencvaros (quatro). O CSKA perdeu os três jogos disputados até aqui nesta fase da competição.

No Grupo K, os visitantes também somaram três pontos, mas a vitória foi por 2 a 1. O português Braga derrotou o turco Besiktas e o inglês Wolverhampton Wanderers superou o eslovaco Slovan Bratislava.

No Grupo I, dois empates. Na Bélgica, Gent e Wolfsburg ficaram no 2 a 2. O segundo gol do time alemão foi marcado pelo brasileiro João Vitor. Na França, os dois gols do empate entre Saint-Étienne e o ucraniano Oleksandriya foram marcados pelo lateral-esquerdo brasileiro Gabriel Silva. Ele abriu o placar para o Saint-Étienne, aos oito minutos, mas fez contra a favor do adversário, aos 14. Gent e Wolfsburg lideram a chave com cinco pontos, contra dois de Saint-Étienne e Oleksandriya.

Toda a quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa será realizada no dia 7 de novembro, com a repetição dos duelos desta quinta-feira, mas com os mandos invertidos em relação aos dos confrontos desta terceira jornada do torneio.