United vence e mantém folga na ponta; City leva susto

MANCHESTER - Os times de Manchester viveram emoções opostas neste sábado, mas saíram de campo com a vitória na rodada do Campeonato Inglês. Líder isolado, o United venceu o West Bromwich por 2 a 0, em casa, e manteve os sete pontos de vantagem na primeira colocação da tabela.

Sem maiores sofrimentos, o time de Old Trafford contou com um gol contra de McAuley, logo aos 9 minutos de jogo, para administrar a partida contra o West Bromwich. Van Persie sacramentou o triunfo nos acréscimos, deixando o United com 49 pontos. Na comemoração, prestou uma homenagem à estudante indiana, que faleceu após sofrer um estupro coletivo, com uma mensagem em uma camisa que usava por baixo do uniforme.

Vice-líder, o City também venceu neste sábado. Mas não antes sem dar um susto na torcida. Mesmo jogando fora de casa contra o Norwich, abriu 2 a 0, com gols de Dzeko aos 2 e aos 5 minutos de jogo. Mas Pilkington descontou para os donos da casa aos 14. E Nasri foi expulso de campo antes do intervalo, ameaçando o triunfo do City.

O susto, porém, foi superado no início da segunda etapa. Agüero bateu na saída do goleiro e marcou o terceiro dos visitantes. Martin voltou a deixar o Norwich próximo no placar até seu companheiro de equipe Bunn anotar, contra, o quarto do City. Martin marcou mais um, aos 30, mas não conseguiu alcançar o empate no placar. O time de fora soma agora 42 pontos.

Ainda neste sábado, o Wigan Athletic bateu o Aston Villa por 3 a 0, enquanto o Swansea superou o Fulham por 2 a 1, e o Reading venceu o West Ham por 1 a 0. Stoke City e Southampton empataram por 3 a 3.