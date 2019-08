United derrota Milan nos pênaltis em último amistoso antes da estreia no Inglês

A julgar pela pré-temporada, o Manchester United entrará com força no início dos jogos oficiais. Neste sábado, no Millenium Stadium, em Cardiff, no País de Gales, o time inglês bateu o Milan nos pênaltis por 5 a 4 depois do empate em 2 a 2 no tempo normal e chegou à marca de seis jogos sem perder. A partida amistosa foi válida pela International Champions Cup, um torneio amistoso com a presença de grandes clubes europeus.

Antes do duelo deste sábado, o Manchester United havia engatado cinco triunfos seguidos diante de Perth Glory, Leeds United, Inter de Milão, Tottenham e Kristiansund em sua preparação. A equipe inglesa se despediu da International Champions Cup com dois triunfos e um empate, enquanto que o Milan fechou a sua participação na competição amistosa sem vencer - foram duas derrotas e um empate.

Dois gols saíram no primeiro tempo e os outros dois na etapa final. O time do técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer abriu o placar em bonita finalização de Rashford, mas levou a virada na sequência. Suso, em conclusão certeira, e Lindelof (contra), deixaram o Milan em vantagem até os 27 minutos do segundo tempo, quando Rashford arrancou em velocidade e acertou um arremate de esquerda para deixar tudo igual.

Nas penalidades, o único a errar foi o meia Daniel Maldini, filho do lendário zagueiro do Milan. O jovem de 17 anos parou no goleiro De Gea na última cobrança da equipe italiana. Na sequência, o Manchester United marcou com Daniel James e assegurou o triunfo.

O amistoso encerrou a pré-temporada dos dois times. Em seu primeiro jogo oficial na temporada, o Manchester United encara o Chelsea, em Londres, no próximo dia 11, um domingo, na rodada de abertura do Campeonato Inglês. Já o Milan estreia no Campeonato Italiano somente no dia 25 diante da Udinese, fora de casa.

Mais cedo, Chelsea e Borussia Mönchengladbach empataram em 2 a 2 em Mönchengladbach, na Alemanha. Jogando em casa, a equipe alemã abriu a vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, com gols do francês Alassane Pléa e do alemão Jonas Hofmann.

Os ingleses acordaram no segundo tempo e buscaram o empate com um gol do jovem Tammy Abraham e outro do meio-campista Ross Barkley, ambos de pênalti. Emprestado ao Aston Villa na última temporada, Abraham é a principal promessa da equipe londrina.

Em amistoso no México, o Atlético de Madrid saiu perdendo para o anfitrião Atlético San Luís, mas virou o jogo no final do segundo tempo com um gol do atacante Sergio Camello e outro do meia Juan Antonio Portales, marcado contra. A agremiação madrilenha ainda tem mais um compromisso amistoso antes de estrear oficialmente na temporada. É o duelo contra a Juventus, pela International Champions Cup, marcado para o próximo dia 10, em Estocolmo, na Suécia.

Outros resultados

Em outros duelos amistosos deste sábado, o Sevilla bateu o Hoffenheim por 2 a 1, o Lyon (do técnico brasileiro Sylvinho) perdeu por 3 a 0 para o Bournemouth, o Wolfsburg atropelou o Nice por 8 a 1, a Lazio venceu o Paderborn, time recém-promovido à elite do futebol alemão, por 4 a 2, a Roma derrotou o Lille por 3 a 2, o Everton ficou no 0 a 0 contra o Werder Bremen e o West Ham empatou em 2 a 2 contra o Athletic Bilbao.