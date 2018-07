Universidad Católica quer aproveitar ausência de Adriano

Embora tenha treinado normalmente na segunda-feira, Adriano será poupado para a final da Taça Rio, domingo, contra o Botafogo. "Sabemos quem é Adriano e a presença que tem em campo. É bom (sua ausência) para nossa equipe, devemos aproveitar isso", afirmou o goleiro Paulo Garcés nesta terça-feira.

As peças de reposição do Flamengo, no entanto, preocupam o goleiro chileno. "Eles têm bons jogadores. Aquele que substituir Adriano vai querer fazer o melhor possível", ponderou Garcês.

A Universidad Católica está na terceira colocação do Grupo 8 com três pontos, quatro atrás do Flamengo e cinco da Universidad do Chile.