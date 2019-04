Universidad Católica x Grêmio: onde assistir, horário e o que está em jogo

Pressionado pela vitória, o Grêmio visita o Universidad Católica nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio San Carlos de Apoquindo, pela terceira rodada do Grupo H da Copa Libertadores.

Universidad Católica x Grêmio terá transmissão apenas pelo canal oficial da Copa Libertadores no Facebook. O jogo também terá transmissão ao vivo do Estado.

Além do canal oficial da Libertadores, o jogo também terá acompanhamento em tempo real do Estado. O Grêmio entra em campo precisando muito da vitória, já que nas duas primeiras rodadas fez apenas um ponto. O Libertad lidera o grupo com seis, seguido por Universidad Católica com três e o Rosario Central também tem um ponto.

A equipe comandada por Renato Gaúcho divide suas atenções também com o Campeonato Gaúcho. No domingo, enfrentará o São Luiz pelo primeiro jogo da semifinal da competição.

O Universidad é o quarto colocado do Campeonato Chileno, com 13 pontos, entre 16 equipes participantes da primeira divisão nacional. Na última rodada, a equipe empatou sem gols com o Provincial Curicó Unido.