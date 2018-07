O único gol do jogo foi marcado aos 41 minutos do segundo tempo por Rivarola, que ganhou da zaga peruana e avançou livre para tocar na saída do goleiro.

Com o resultado, o time chileno pode até empatar o jogo da volta, na próxima semana, em Santiago, que estará garantido na próxima fase, em que enfrentará o vencedor do confronto entre Corinthians e Flamengo.