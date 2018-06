Universidad de Chile chega a acordo com o Flamengo e contrata Rafael Vaz

Rafael Vaz está de saída do Flamengo. Depois de uma passagem contestada pelo clube carioca, o zagueiro se transferiu neste sábado para a Universidad de Chile, conforme informou o próprio clube chileno oficialmente neste sábado. O acordo foi por empréstimo.

"Bem-vindo, Rafael Vaz", publicou o time chileno em seu site oficial. "Chegou-se a um completo acordo com o Flamengo para o empréstimo do zagueiro brasileiro, que se incorporará nos próximos dias ao elenco azul."

A nota explica ainda que o jogador de 29 anos foi titular em 75 das 79 partidas que disputou com o Flamengo entre 2016 e 2017, "números que refletem a regularidade do zagueiro brasileiro, que chega para trazer experiência à linha defensiva".

Rafael Vaz, porém, jamais foi unanimidade no Flamengo. Embora conhecido pela qualidade com a bola nos pés, ele era contestado por seu trabalho defensivo e nunca foi titular absoluto. Foi, assim, gradativamente perdendo espaço até ser emprestado - o elenco conta com Réver, Juan, Léo Duarte, Rhodolfo e Thuler como zagueiros.

Depois de passar por uma série de clubes do futebol brasileiro, Rafael Vaz despontou no Vasco entre 2013 e 2016, ano em que acertou com o Flamengo. Agora, em seu novo clube, irá disputar a Copa Libertadores com a camisa do time chileno, que está no Grupo 5 da competição, ao lado dos já confirmados Cruzeiro e Racing.