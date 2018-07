Universidad de Chile conquista 3o título do ano

A "La U" marcou seus três gols num espaço de 11 minutos no primeiros tempo para decidir a partida de volta da final, após empate de 0 x 0 no jogo de ida na cidade de Calama, no norte do Chile, na segunda-feira.

A conquista é a terceira da temporada de maior sucesso da história da equipe, que também venceu o torneio Apertura no início do ano e a Copa Sulamericana ainda este mês.

O time do técnico Jorge Sampaoli também estabeleceu um novo recorde no futebol chileno de 36 jogos de invencibilidade, até uma derrota na semana passada no jogo de volta da semifinal contra a Universidad Católica, que, no entanto, não impediu a equipe de avançar para a decisão.

O atacante Gustavo Canales abriu o marcador aos 24 minutos, aproveitando cruzamento do meia Charles Aranguiz. Vargas, que está a caminho do Napoli e fez sua partida de despedida pelo clube, encobriu o goleiro para ampliar o marcador quatro minutos depois.

Matias Rodríguez fez o terceiro aos 35, driblando o goleiro do Cobreloa.

A Universidad de Chile, que tem agora 15 títulos, é o segundo maior vencedor do futebol chileno atrás do Colo Colo, que tem 29.

(Reportagem de Claudio Cerda)