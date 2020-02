Universidad de Chile x Inter: onde assistir ao jogo da Libertadores

Universidad de Chile e Internacional se enfrentam nesta terça-feira, às 18h, no estádio Nacional de Santiago, no Chile, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores da América. É possível assistir ao confronto pelo canal Fox Sports, que também vai fazer transmissão online pelo seu site e aplicativo, para quem é assinante.

O Estado vai fazer tempo real da partida. O jogo da volta acontecerá no dia 11, no Beira-Rio. O classificado deste confronto pegará na próxima fase o vencedor de Macará-EQU x Tolima-COL.

Caso consiga avançar, o Inter vai ficar no Grupo E da Libertadores, ao lado do rival Grêmio, além do Universidad Católica-CHI e do América de Cali-COL.