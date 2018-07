Universidad do Chile pegará São Paulo na Sul-Americana

SÃO PAULO - O São Paulo vai enfrentar a Universidad de Chile nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na noite de quinta-feira, o time de Santiago assegurou passagem para a próxima fase do torneio continental ao derrotar o Emelec, do Equador, em Guayaquil, por 1 a 0. O gol da classificação foi marcado por Gutiérrez aos 13 minutos do segundo tempo.

O primeiro duelo, em Santiago, havia terminado empatado por 2 a 2 e, assim, a Universidad de Chile precisava de um empate por 3 ou mais gols ou uma vitória para avançar. Assim, a equipe permanece na defesa do título de 2011 e agora vai encarar o São Paulo, que eliminou a LDU de Loja na quarta-feira.

Os outros duelos das quartas de final da Copa Sul-Americana também já estão definidos. O Tigre, da Argentina, avançou no torneio ao golear o Deportivo Quito por 4 a 0, em casa, na noite de quinta-feira, e agora vai enfrentar o Cerro Porteño, do Paraguai.

O Independiente, da Argentina, se garantiu na próxima fase ao vencer o Liverpool, no Uruguai, por 2 a 1. Seu próximo adversário será a Universidad Católica, do Chile, algoz do Atlético Goianiense. Já o Grêmio vai encarar o Millonarios, da Colômbia, que eliminou o Palmeiras.