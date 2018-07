Urawa vira e encara time de Hulk nas semifinais da Liga dos Campeões da Ásia

O Urawa Red Diamonds vai ser o adversário do Shanghai SIPG, clube dos brasileiros Hulk e Oscar, nas semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. Nesta quarta-feira, em um confronto entre times do Japão obteve a classificação ao golear o Kawasaki Frontale por 4 a 1, em Saitama.

Apesar do placar dilatado, a classificação não foi fácil de ser obtida, pois o time visitante entrou em campo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3 a 1. Além disso, ampliou a sua vantagem com o gol marcado pelo brasileiro Elsinho aos 19 minutos do primeiro tempo.

Porém, o Urawa Red Diamonds iniciou a sua reação antes do intervalo ao empatar o jogo com Shinzo Koroki, aos 35. Na etapa final, o time marcou mais três vezes para assegurar a classificação às semifinais da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2008.

O esloveno Zlatan Ljubijankic desempatou o placar aos 25, o brasileiro Rafael Silva ampliou aos 35 e Toshiyuki Takagi sacramentou a passagem de fase para o Urawa Red Diamonds aos 41 minutos.

Agora o time japonês terá pela frente o Shanghai SIPG, que se classificou na última terça-feira ao derrotar o Guangzhou Evergrande na disputa de pênaltis. Os times vão se enfrentar na China em 27 de setembro e no Japão em 18 de outubro. A outra semifinal da Liga dos Campeões da Ásia será entre o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o Persepolis, do Irã.