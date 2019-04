Uribe e Bruno Henrique são dúvidas para jogo do Flamengo na Libertadores

O Flamengo pode ter baixas importantes no setor ofensivo para o duelo da Copa Libertadores contra o San José, da Bolívia, na quinta-feira, no Maracanã. Fernando Uribe e Bruno Henrique se lesionaram durante o empate por 1 a 1 com o Fluminense que deu ao time rubro-negro a classificação à final do Campeonato Carioca e preocupam o técnico Abel Braga.

Uribe é quem mais preocupa. O colombiano teve uma torção no tornozelo e deixou o campo no intervalo para dar lugar a Gabriel, que acabou fazendo o gol de empate do Flamengo e também não poderá enfrentar o San José, já que está suspenso.

"Mantive a equipe, com exceção do Gabigol, porque ele não joga na quinta-feira. Mas agora ganhei mais duas preocupações. Já sei que o Gabriel não joga na quinta-feira e não tenho o Uribe. Agora, vamos ter de ver como vai ser o Bruno Henrique", afirmou Abel.

Os dois jogadores serão reavaliado nesta segunda-feira, quando o elenco volta aos treinos. Se realmente não puder contar com Uribe, Abel poderá utilizar o jovem Vitor Gabriel, ou, então, terá de improvisar alguém na posição de centroavante. Lincoln, que também joga como referência, não está inscrito na Libertadores.

Se o técnico quiser escalar um atleta improvisado na referência, Vitinho é o principal candidato para fazer a função. O atacante já chegou a jogar como centroavante sob o comando de Maurício Barbieri, no ano passado.

Com dores musculares na coxa direita, Bruno Henrique preocupa menos, mas, se não puder estar em campo no compromisso da competição sul-americana, Abel tem Arrascaeta à disposição. Depois de muita polêmica por ter ficado no banco de reservas durante todo o jogo em que o Flamengo saiu derrotado para o Peñarol, o uruguaio entrou no segundo tempo diante do Fluminense e teve boa atuação.

"O que falta e não falta (para Arrascaeta ser titular) vai ficar sempre comigo. Só uma coisa que tem que ficar claro: o Flamengo é escalado de dentro para fora. Outra coisa que é bom saber: em um clube de futebol, o treinador não é só comandante de uma equipe, ele é gestor de uma equipe composta por homens, atletas de caráter", disse o treinador sobre não ter utilizado Arrascaeta contra o Peñarol.

Com os mesmos seis pontos do Peñarol, o time rubro-negro tenta vencer para voltar à liderança do Grupo D da Libertadores.