Uribe é oficializado como reforço e assina com o Santos até junho de 2022

O Santos oficializou na manhã desta quinta-feira a contratação do atacante Uribe, que estava no Flamengo e acertou a sua transferência em definitivo para o clube paulista. O jogador colombiano de 31 anos assinou acordo para defender a equipe alvinegra até junho de 2022.

Uribe será apresentado justamente nesta quinta como novo jogador do time comandado por Jorge Sampaoli e já começou a treinar no CT Rei Pelé junto com o elenco. Ele se tornou o décimo reforço confirmado pelo clube para esta temporada. Antes dele, chegaram à Vila Belmiro o meia-atacante Yeferson Soteldo, o zagueiro Felipe Aguilar, o goleiro Everson, o meia Christian Cueva, o volante Jean Lucas, os laterais-esquerdos Felipe Jonatan e Jorge, o volante Jobson e o atacante Marinho.

Ao anunciar a contratação de Uribe, o Santos relembrou a trajetória profissional do atleta. "Nascido em Pereira, na Colômbia, o jogador de 31 anos foi revelado nas categorias de base do Atlético Huila em 2005. Após jogar em diversos clubes locais, ele teve curta passagem pelo Chievo, da Itália, entre 2011 e 2012. Retornou ao seu país no mesmo ano, quando atuou por Atlético Nacional e Millonarios. Já em 2015, o atacante acertou transferência para o Toluca. Foi um dos principais destaques do clube mexicano por três anos e acabou sendo contratado pelo Flamengo na última temporada", destacou o clube, por meio do seu site oficial.

Além destes cinco times citados pelo Santos, o jogador atuou por Girardot, Cortuluá, Deportivo Pereira e Once Caldas na Colômbia. E Uribe chegou ao time alvinegro logo depois de Sampaoli voltar a cobrar da diretoria santista a contratação de jogadores com autênticas características de um camisa 9. O argentino fez isso após o empate por 0 a 0 com o Internacional, no último domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Antes de chegar ao Santos, Uribe vinha amargando a reserva no Flamengo, no qual chegou em 2018 após a sua boa passagem pelo Toluca - fez 61 gols em 119 jogos pela equipe mexicana. E ao anunciar o colombiano como reforço, o clube santista fez uma brincadeira ao postar em suas redes sociais uma ilustração da famosa série de livros de caráter infanto-juvenil chamada de "Onde Está Wally?".

Na publicação bem-humorada, o time substituiu o nome do personagem e exibiu a seguinte frase: "Onde está o camisa nove?". Ao lado do questionamento foi colocado o escudo do Santos e a ilustração usada foi a de uma praia superlotada de pessoas, entre as quais estaria o novo centroavante que o clube tanto vinha procurando.