Uribe é regularizado e pode estrear pelo Santos contra o Ceará

A estreia de Fernando Uribe já pode acontecer pelo Santos. Anunciado e apresentado como reforço pelo clube na última quinta-feira, o atacante colombiano teve o seu contratado regularizado e registrado no BID da CBF nesta sexta. Assim, poderá até enfrentar o Ceará no domingo, no Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Uribe também poderá ser utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli na Copa do Brasil, pois não atuou pelo Flamengo no torneio - o Santos volta a jogar na competição na quinta-feira, quando receberá o Atlético Mineiro para o duelo de volta das oitavas de final, no Pacaembu - na ida, os times empataram por 0 a 0.

Um fator que pode atrapalhar o aproveitamento imediato é a sua inatividade. O colombiano disputou 14 jogos pelo Flamengo nesta temporada, com dois gols marcados, sendo que não entra em campo desde 6 de abril.

O jogador colombiano de 31 anos assinou acordo para defender a equipe alvinegra até junho de 2022. Ele se tornou o décimo reforço confirmado pelo clube para esta temporada. Antes dele, chegaram à Vila Belmiro o meia-atacante Yeferson Soteldo, o zagueiro Felipe Aguilar, o goleiro Everson, o meia Christian Cueva, o volante Jean Lucas, os laterais-esquerdos Felipe Jonatan e Jorge, o volante Jobson e o atacante Marinho.

O Santos para enfrentar o Ceará deve ser escalado por Sampaoli com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Alison (Carlos Sánchez), Jean Lucas e Jean Mota (Cueva); Rodrygo, Eduardo Sasha (Uribe) e Derlis González (Marinho).