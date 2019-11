Urso admite incômodo com entrevistas de Carille no Corinthians

As críticas de Fábio Carille ao desempenho do Corinthians incomodou jogadores. Dias após a demissão do treinador, o volante Júnior Urso admitiu insatisfação com as entrevistas de Carille. Por outro lado, Urso lembrou que foi contratado pelo clube alvinegro graças ao técnico.

"A única coisa que eu acho que nem todo mundo concordou foram as entrevistas, mas, como eu já disse uma vez, cada ser humano tem um limite e o Carille já fez muita coisa aqui dentro do Corinthians. Difícil para falar, porque eu cheguei esse ano, não tem como ficar falando muito também, muita gente interpreta ‘ah, o Urso fala demais’ ou algo do tipo. Não quero assumir esse peso de ‘falador’. O Carille fez muita coisa aqui dentro, mas é difícil escutar algumas coisas. O Carille acabou extravasando ali, entendemos perfeitamente o lado dele. Entendemos, mas nem por isso todo mundo vai concordar com as coisas que foram ditas”, disse Urso.

Antes de admitir o incômodo com as entrevistas, o volante mostrou gratidão a Carille. Ele foi um pedido do treinador, que o telefonou no início desta temporada. “Quero agradecer ao Carille, do fundo do meu coração, porque ele é um dos principais motivos de eu estar aqui no Corinthians hoje, agradeço a oportunidade que ele me deu. Agora é dar continuidade”, afirmou.

Urso ainda analisou a diferença entre Coelho, que prefere um estilo de jogo mais ofensivo, e Carille, que costumava a armar a equipe de forma reativa. O interino ficará no comando do Corinthians até o fim desta temporada. Ex-Athletico-PR, Tiago Nunes assumirá a equipe para o ano que vem.

“São dois treinadores diferentes, ideias diferentes, o Coelho chega, querendo ou não, volta do zero, a ideia é mostrar o potencial a ele, e a ideia dele é diferente. Conseguimos obedecer e se tornou um pouco diferente do que a gente vinha fazendo. O Coelho está de parabéns, nós estamos de parabéns”, analisou.