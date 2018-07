URT leva para o Mineirão o primeiro jogo da semi do Mineiro contra o Atlético

Os jogos de ida das semifinais do Campeonato Mineiro serão disputadas em Belo Horizonte e no próximo domingo. Foi o que confirmou nesta segunda-feira a Federação Mineira de Futebol (FMF) ao divulgar a tabela para os confrontos URT x Atlético e América x Cruzeiro.

A primeira partida será entre URT e Atlético. E, de acordo com a FMF, o time de Patos de Minas optou por realizar a partida no Mineirão, com o compromisso sendo agendado para as 11 horas do domingo. Logo depois, às 16 horas, será a vez de América e Cruzeiro se enfrentarem no Independência.

A URT não pode mandar a partida contra o Atlético no seu estádio, o Zama Maciel, porque ele possui capacidade abaixo da exigida pela FMF para um compromisso pelas semifinais, de 10 mil espectadores - o estádio pode receber quase 5 mil pessoas.

O outro estádio de Patos de Minas, o Bernardo Rubinger de Queiroz, do Mamoré, tem capacidade para cerca de 10.300 pessoas, mas não está liberado para receber o jogo por causa das condições ruins do gramado. Assim, a URT levará o jogo para o Mineirão e tem a expectativa de conseguir uma boa arrecadação no principal palco do futebol mineiro.

As duas partidas terão que ser disputados no domingo porque Atlético e Cruzeiro têm compromissos na próxima quinta-feira. O Atlético vai receber o boliviano Sports Boys pela Copa Libertadores no Independência, enquanto o Cruzeiro visitará o São Paulo, no Morumbi, pela Copa do Brasil.

As datas e locais dos confrontos de volta das semifinais do Campeonato Mineiro, que vão ser disputadas no fim de semana seguinte, ainda não foram determinados pela FMF, mas a tendência é de que os estádios sejam "invertidos" em relação aos jogos de ida, com o Atlético sendo mandante no Independência e o Cruzeiro recebendo o América no Mineirão.

Por terem realizado as duas melhores campanhas da primeira fase do Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro têm a vantagem do mando no segundo jogo das semifinais e também avançam à decisão em caso de empate no número de pontos e no saldo de gols.