URT x Cruzeiro: onde assistir ao vivo a partida pelo Mineiro

Em seu último teste antes de estrear na Copa Libertadores, o Cruzeiro vai até a cidade de Pato de Minas enfrentar o URT neste domingo, às 13h (de Brasília), no estádio Zama Maciel, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Onde assistir URT x Cruzeiro?

URT x Cruzeiro terá transmissão do SportTV, Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Cruzeiro é o terceiro colocado do Mineiro, com 15 pontos, um a menos que o líder Atlético e a mesma pontuação que o América, mas perde para o Coelho pelo saldo de gols (11 x 9). Já o URT não faz um bom campeonato. Tem apenas cinco pontos e ocupa a 9ª colocação, flertando com a zona de rebaixamento.

O Cruzeiro entra em campo pela última vez focado apenas no estadual. Depois do duelo com o URT, a equipe voltará a jogar no dia 7 de março, quando irá estrear na Copa Libertadores, contra o Huracán, na Argentina. Pela distância dos jogos, o time celeste deve ir com o que tem de melhor para o jogo em Pato de Minas. Na rodada passada, os comandados de Mano Menezes empataram sem gols com o América-MG.

Já o URT chamou a atenção do futebol brasileiro com uma das primeiras zebras na Copa do Brasil. A equipe mineira derrotou o Coritiba por 3 a 2 e avançou na competição nacional. No mineiro, o time de Pato de Minas vem também de um resultado positivo, fez 1 a 0 no Tupynambás. Após o duelo com o Cruzeiro, o próximo compromisso será contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil.