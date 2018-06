Uruguai anuncia 26 pré-convocados para a Copa com Martín Silva e Arrascaeta

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) divulgou nesta terça-feira uma lista de 26 jogadores pré-selecionados para representar a seleção nacional na Copa do Mundo deste ano. Destes, três serão cortados para que seja definida a relação final de 23 nomes que vão vestir a camisa do país na Rússia.

+ Suécia é convocada para a Copa sem Ibrahimovic e herói da classificação

+ Técnico da Austrália corta seis e gera polêmica ao manter veterano de 38 anos

+ Löw divulga lista preliminar da Alemanha para Copa com Neuer e sem Götze

Entre os nomes chamados, estão dois que atuam no futebol brasileiro. O vascaíno Martín Silva foi um dos goleiros listados e deverá mesmo ir para a Copa do Mundo, uma vez que o técnico Óscar Tabárez chamou apenas três nomes para a posição, sem a possibilidade de corte. Desta forma, somente uma lesão tiraria o jogador de seu terceiro Mundial.

Mais à frente, Tabárez também optou por chamar o meia Arrascaeta. O jogador do Cruzeiro oscilou convocações consecutivas com períodos sem ser lembrado pelo técnico nos últimos meses, mas está entre os 26 e deu passo importantíssimo para disputar sua primeira Copa na carreira.

Além dos dois jogadores que atuam no Brasil, a lista tem outros dois nomes que jogaram no futebol do País. Foram lembrados por Tabárez o meia Cristian "Cebolla" Rodríguez, de passagem apagada pelo Grêmio, e Nicolás Lodeiro, que vestiu as camisas de Botafogo e Corinthians.

Entre os nomes mais esperados, todos os principais destaques do Uruguai estão na lista. Tabárez chamou o zagueiro Diego Godín, do Atlético de Madrid, e, principalmente, as maiores esperanças de gol do país: os atacantes Luis Suárez, do Barcelona, e Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain.

Antes de viajar à Rússia para a Copa do Mundo, o Uruguai se despede da torcida local no dia 7 de junho, quando realiza um amistoso com o Usbequistão no Estádio Centenário. O país está no Grupo A do torneio, ao lado de Rússia, Arábia Saudita e Egito, adversário da estreia no dia 15 de junho, em Ecaterimburgo.

Confira a lista de 26 pré-convocados do Uruguai para a Copa:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco), Martín Campana (Independiente).

Defensores: Diego Godín (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting), José María Giménez (Atlético de Madrid), Maximiliano Pereira (Porto), Gastón Silva (Independiente), Martín Cáceres (Lazio), Guillermo Varela (Peñarol).

Meio-campistas: Nahitan Nández (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matías Vecino (Inter de Milão), Federico Valverde (Deportivo La Coruña), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sánchez (Monterrey-MEX), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodríguez (Peñarol), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey-MEX), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders), Gastón Ramírez (Sampdoria).

Atacantes: Cristhian Stuani (Girona-ESP), Maximiliano Gómez (Celta de Vigo), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suárez (Barcelona).