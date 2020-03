Uruguai anuncia suspensão de todos as partidas de futebol por tempo indeterminado

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) decidiu suspender, por tempo indeterminado, todas as partidas de futebol, de todos os campeonatos e categorias, que organiza. Trata-se de uma medida preventiva contra o novo coronavírus no país, que registrou seus primeiros casos nos últimos dias.

A decisão atende à resolução adotada pelo governo local a respeito da proibição da realização eventos, sejam eles de quaisquer natureza.

"Reiteramos a todos os clubes, jogadores, técnicos e organizadores e envolvidos no futebol, assim como ao público em geral, a importância de atender às medidas gerais do Ministério da Saúde Pública para a prevenção do contágio", comunicou a AUF.

A entidade havia determinado a realização de jogos sem a presença de torcedores até a quarta rodada do Campeonato Uruguaio. Mas, com o surgimento dos primeiros casos de Covid-19 no país, resolveu adotar medidas mais rigorosas.

O Uruguai é um dos países menos afetados pela doença. Segundo o Ministério da Saúde Pública, foram registrados, até aqui, quatro casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. Todos vieram de Milão, na Itália, estão estáveis e se encontram em quarentena em suas casas.