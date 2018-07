Uruguai apostará nos contragolpes na semifinal contra o Brasil

RECIFE - Em uma sala de entrevistas com muito mais jornalistas brasileiros do que uruguaios, o técnico Oscar Tabárez não quis falar muito sobre a semifinal contra o Brasil, quarta-feira, em Belo Horizonte. Insistiu que estava ali para responder apenas a perguntas sobre a goleada por 8 a 0 que o seu time aplicara minutos antes no Taiti – o resultado garantiu à equipe o segundo lugar do Grupo B da Copa das Confederações, atrás da Espanha, e, consequentemente, o direito de enfrentar a seleção brasileira no Mineirão.

Mas o Maestro, como é conhecido Tabárez, não resistiu e acabou falando sobre o Brasil. Revelou, inclusive, que a sua estratégia para tentar superar o favoritismo dos anfitriões será apostar nos contra-ataques.

"Vou tentar neutralizar os pontos fortes do Brasil, que são muitos, e também tentar aproveitar as nossas qualidades para criarmos algumas dificuldades a eles", disse.

Ciente de que o seu time dependerá muito da força física na partida com os brasileiros e de que o Taiti não ofereceria perigo algum, Tabárez resolveu dar descanso a todos os titulares ontem. Apenas o atacante Luis Suárez entrou já no final do segundo tempo no lugar de Gaston Ramirez. "Que seleção queríamos para enfrentar o Brasil? Um time cansado? Pensando nisso, confiei nos jogadores que não estavam jogando", explicou o treinador.

É possível que o uruguaio repita na quarta-feira a formação que bateu a Nigéria por 2 a 1, semana passada, em Salvador. Isso significa que ele colocará em campo o trio de ataque formado por Diego Forlán, Cavani e Luis Suárez e apostará nas jogadas em velocidade. O segundo gol da equipe diante dos africanos resume bem a proposta de Tabárez. Suárez puxou o contra-ataque pelo meio e tocou para Cavani, que rolou para Forlán na esquerda encher o pé e marcar um golaço.

"Nosso time marca muito bem e sai forte no contra-ataque. Possivelmente nesses dois quesitos estamos à frente do Brasil", admitiu Tabárez.

Questionado sobre os elogios que a sua equipe recebeu de Felipão na véspera, o treinador uruguaio foi recíproco. "Scolari é muito generoso. Jogar contra o Brasil é muito motivador por tudo o que a seleção representa. É o único país campeão do mundo cinco vezes. É um grande privilégio estar entre os quatro semifinalistas."

Confiança. O treinador também deu de ombros para o fato de que o Mineirão estará lotado na quarta-feira e lembrou a Copa do Mundo de 2010, quando o Uruguai enfrentou a África do Sul e derrotou os donos da casa por 3 a 0 em Pretória. "Esse grupo sabe jogar como visitante. Não tem nada de especial. As pessoas estarão torcendo pelo nosso adversário, mas elas não entram em campo. Lá dentro são 11 contra 11", justificou.

Os uruguaios fazem um treino regenerativo hoje pela manhã no CT do Náutico e à tarde viajam para Belo Horizonte.