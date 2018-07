Uruguai apresenta defesa e espera absolvição de Suárez

O Uruguai joga sua quarta partida da Copa do Mundo entre esta quarta e a quinta-feira, mas o jogo desta vez é fora das quatro linhas. Isso porque a Associação Uruguaia da Futebol (AUF) trabalha para evitar que Luis Suárez seja punido pela Fifa pela mordida que o atacante deu em Chielini, da Itália, no jogo que classificou o Uruguai para as oitavas de final da Copa.

Na terça à noite, após a partida que terminou com vitória uruguaia por 1 a 0 (gol de Godin), a Fifa abriu processo disciplinar para julgar o atacante do Liverpool, que pode receber até três jogos de suspensão e, assim, ficar indisponível para o técnico Oscar Tabárez até a final. Vale lembrar que Brasil e Uruguai, se avançarem, se enfrentam nas quartas.

De acordo com Wilmar Valdéz, presidente da AUF, ele e os advogados da entidade passaram a madrugada preparando a defesa de Suárez. O documento foi entregue inicialmente por e-mail e fax à Fifa. Depois, o dirigente viajou ao Rio para participar pessoalmente do julgamento de Suárez, que deve acontecer até esta quinta-feira. Os uruguaios confiam que ele seja apenas advertido.

O dirigente contou, em entrevista ao site uruguaio Tenfield.com, que na argumentação o Uruguai mostra imagens do próprio clássico entre Itália e Uruguai que mostram que Suárez é ofendido por jogadores do banco da Itália depois de sofrer uma falta. Lances de outras partidas também foram usadas na defesa do atacante.