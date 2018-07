Uruguai bate a Venezuela em casa e fecha turno das Eliminatórias na liderança

Em uma partida em que teve um início muito ruim, vendo o adversário perder três grandes oportunidades de gol, o Uruguai derrotou a Venezuela por 3 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Centenário, em Montevidéu, e fechou o turno das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. No seu caminho rumo ao Mundial da Rússia, os uruguaios chegaram a 19 pontos em nove partidas. Os venezuelanos seguem na lanterna com dois.

O grande destaque da partida foi o centroavante Edinson Cavani, autor de dois gols - somando com o Paris Saint-Germain, já tem 15 em 12 partidas nesta temporada. Nicolas Lodeiro, ex-Botafogo e Corinthians, fez o primeiro para os uruguaios, que também contaram com uma bela atuação de Luis Suárez, artilheiro no Barcelona, que deu assistência para dois gols de sua seleção.

Em campo, o Uruguai viu que não teria tanta facilidade para ganhar. Nos primeiros minutos, quem mandou na partida foi a Venezuela. Pouco depois do apito inicial, um chute perigoso de Añor assustou o goleiro Muslera. Aos 22, a grande chance desperdiçada: Peñaranda, melhor jogador no início do jogo, foi lançado, viu o arqueiro uruguaio furar e, com a meta vazia, mandou para fora. Por fim, aos 27, Rondon chutou cruzado e a bola passou raspando a trave esquerda.

A partir daí, só deu Uruguai e o primeiro gol chegou logo. Aos 27 minutos, Arévalo Rios roubou a bola e lançou Luis Suárez na ponta esquerda. O atacante do Barcelona cruzou com perfeição na marca do pênalti e Lodeiro cabeceou para as redes.

Na segunda etapa, nem bem o ponteiro do relógio completou um minuto e o Uruguai já fez o segundo. Aos 45 segundos, Cavani disputou uma bola aérea e bateu na caída da bola, de primeira, sem chances para o goleiro Hernández.

Perdida em campo, a Venezuela apelou para faltas mais violentas e o resultado disso foi a expulsão do zagueiro Vizacarrondo, aos 19 minutos, por infração em Luis Suárez na entrada da área. Para fechar o placar, com facilidade e lindos toques, Cavani recebeu passe de calcanhar de Suárez, aos 34, e marcou seu segundo gol chutando no ângulo.

Nesta terça-feira, a 10.ª rodada - a primeira do returno - será realizada. A Venezuela jogará contra o Brasil, às 21h30 (de Brasília), na cidade de Mérida. O Uruguai tentará manter a liderança diante da Colômbia, fora de casa, às 17h30.