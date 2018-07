Uruguai bate Colômbia e aumenta chances de ir à Copa

Agora com 22 pontos, o Uruguai segue na quinta colocação - que dá direito a jogar uma repescagem em novembro contra a seleção da Jordânia, representante da Ásia -, mas tem a mesma pontuação do Equador. Nesta terça, no estádio Hernando Siles, em La Paz, os equatorianos sofreram para conseguir empatar por 1 a 1 com a lanterna e já eliminada Bolívia. A vantagem do Equador sobre o Uruguai é no saldo de gols (4 a 0).

Com a derrota em Montevidéu, quem desperdiçou a chance de se garantir matematicamente no Mundial foi a Colômbia. Com 26 pontos, um empate no Uruguai já daria a vaga, que não vem desde a Copa de 1998, mas agora será preciso esperar até outubro, quando acontecerão as duas últimas rodadas das Eliminatórias.

No dia 11 de outubro, os colombianos tentarão a classificação jogando em casa contra o Chile, o terceiro colocado com 24 pontos. Em Quito, Equador e Uruguai farão um mais que decisivo confronto direto.