Uruguai bate Japão em amistoso com 2 gols de Forlán

SENDAI - No seu primeiro amistoso desde a participação na Copa das Confederações, a seleção do Uruguai derrotou o Japão por 4 a 2, nesta quarta-feira, em jogo realizado no Estádio Miyagi. O atacante Diego Forlán, do Internacional, foi o principal destaque da partida ao marcar dois gols.

Forlán abriu o placar do amistoso aos 27 minutos do primeiro tempo, com um gol marcado após passe de Luis Suárez. E o atacante do Inter ampliou a vantagem apenas dois minutos depois, com um gol em cobrança de falta. Na etapa final, Suárez marcou o terceiro gol do Uruguai aos oito minutos.

O Japão diminuiu com Shinjo Kagawa aos oito minutos da etapa final, mas o Uruguai voltou a marcar, aos 13, com Álvaro González, de cabeça. Keisuke Honda diminuiu para a seleção japonesa aos 27 minutos, mas não evitou o triunfo dos uruguaios por 4 a 2.

Após esse amistoso, a seleção uruguaia volta a entrar em campo no dia 6 de setembro, quando vai enfrentar o Peru, em Lima, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014. Os uruguaios estão em quinto lugar, com 16 pontos, dois a mais do que os peruanos, sétimo colocados. Os quatro primeiros se classificam para a Copa e o quinto vai disputar uma repescagem.

Também nesta quarta, a seleção peruana empatou por 0 a 0 com a Coreia do Sul em amistoso disputado na cidade de Suwon. O atacante Paolo Guerrero, do Corinthians, foi titular, mas acabou sendo substituído durante o segundo tempo.