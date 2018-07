Uruguai chama De Arrascaeta e Martin Silva para as Eliminatórias

O técnico Oscar Tabárez anunciou nesta sexta-feira uma lista com 25 atletas pré-convocados para os dois últimos jogos do Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo em 2016, contra Equador e Chile. Dentre esses jogadores que atuam no futebol internacional, mais os que vierem a ser chamados e militam no próprio país sairão os 23 da lista final.

Uma das novidades da lista é a presença de Martin Silva, goleiro do Vasco. Ele é o reserva de Fernando Muslera, mas pediu para não ser convocado para os dois últimos jogos do Uruguai, uma vez que queria se dedicar ao clube carioca.

Se ele estiver na lista definitiva, deverá desfalcar o Vasco em dois jogos importantes da Série B, contra a Luverdense, dia 8 de novembro, e depois diante do Bragantino, em partida que será marcada para 11 ou 12 do mesmo mês. Ambos podem ser o jogo do acesso.

A seleção uruguaia entra em campo dia 10 contra Equador e dia 15 frente ao Chile.

Outro jogador que atua no futebol brasileiro e foi convocado é Giorgian de Arrascaeta, um dos destaques do Cruzeiro. José María Giménez e Maximilaino Pereira voltam depois de se recuperarem de lesão, enquanto Álvaro González voltou a ser chamado mesmo estando encostAdo na Lazio.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO:

GOLEIROS - Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco) Martín Campaña (Independiente);

DEFENSORES - Diego Godín (Atlético de Madrid), José María Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting), Gastón Silva (Granada), Federico Ricca (Málaga), Maximiliano Pereira (Porto) e Álvaro Pereira (Cerro Porteño);

VOLANTES - Matías Vecino (Fiorentina,), Egidio Arévalo Ríos (Jaguares Chiapas-MEX), Cristian Rodríguez (Independiente), Mathías Corujo (San Lorenzo), Álvaro González (Lazio), Diego Laxalt (Genoa), Carlos Sánchez (Monterrey), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro,), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders-EUA) e Gastón Ramírez (Middlesbrough-ING);

ATACANTES - Edinson Cavani (PSG), Abel Hernández (Hull City), Diego Rolan (Bordeaux), Cristhian Stuani (Middlesbrough) e Luis Suárez (Barcelona).