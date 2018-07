Uruguai chega a Natal com dúvida sobre a participação de Lugano

Cerca de 200 torcedores uruguaios recepcionaram sua seleção na chegada a Natal, no início da noite deste domingo. O time ficará hospedado em um resort da Via Costeira, área turística da cidade. Os torcedores cantavam músicas de incentivo como "Sim, se pode cumprir", fazendo menção à difícil tarefa de conseguir uma classificação contra a Itália na terça-feira, na Arena das Dunas, em jogo que começará às 13 horas.

O ônibus da seleção chegou por volta das 20 horas. Militares fazem a segurança do hotel e das redondezas. A Itália, que chegou no sábado, está hospedada em outro resort na mesma Via Costeira. Os jogadores uruguaios desceram do ônibus, acenaram para os torcedores e foram para seus quartos. Ainda nos corredores, com vista aberta para a rua, alguns fizeram alguns acenos a mais aos uruguaios que gritavam do lado de fora.

Antes de viajar para a capital potiguar, a seleção uruguaia realizou um treino totalmente fechado na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais. O técnico Óscar Tabárez não deu qualquer indicação sobre o time que enfrentará a Itália, mas a dúvida sobre a participação de Diego Lugano continua.

O zagueiro veterano foi afastado do time na segunda partida da Copa por causa de uma lesão no joelho esquerdo e ainda é dúvida para o jogo contra os italianos. A equipe treinará no início da tarde desta segunda-feira na Arena das Dunas. Em seguida, haverá o treino de reconhecimento da Itália.