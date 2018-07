Uruguai confirma que ficará em Sete Lagoas na Copa

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) já havia assinado, em 17 de dezembro, um protocolo de intenções para se hospedar e treinar no município mineiro. Antes, Argentina e Chile haviam definido que ficariam em Belo Horizonte.

Assim, dos seis representantes sul-americanos no Mundial, só o Brasil, que tem sua casa em Teresópolis, Equador (ficará em Viamão, no Rio Grande do Sul) e Colômbia (terá sua base em Cotia, no CT do São Paulo) não se hospedarão em Minas Gerais.

"Uruguai define Sete Lagoas como base de treinamento para a Copa2014! Grande vitória para Minas Gerais, que hospedará três seleções de destaque. Bem-vindos!", comemorou Lacerda.

O Uruguai se hospedará no JN Resort e treinará na Arena do Jacaré. Construído em 2006, o estádio foi base de Atlético Mineiro e Cruzeiro durante boa parte do tempo em que o Independência e o Mineirão ficaram fechados para reforma.