Uruguai convoca Arrascaeta e Martín Silva e desfalca Cruzeiro e Vasco

O técnico do Uruguai, Óscar Tabárez, convocou nesta sexta-feira a lista de 23 jogadores convocados que vão defender a seleção nas duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A lista inclui o meia Arrascaeta e o goleiro Martín Silva, que vão desfalcar Cruzeiro e Vasco, respectivamente, no futebol brasileiro.

Cada jogador deve ficar ausente em ao menos um jogo das duas equipes, no Brasileirão e na Série B do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta perderá a partida do Cruzeiro contra a Ponte Preta, marcado para o dia 5 de outubro, no Mineirão. Martín Silva desfalcará o Vasco no jogo contra o Londrina, no dia 8, pela Série B.

Estes jogos vão se chocar com as partidas do Uruguai, contra a Venezuela, no dia 6 de outubro, em Montevidéu, e contra a Colômbia, no dia 11, em Barranquilla. O time uruguaio é o atual líder das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Arrascaeta é uma das duas novidades da equipe para estas partidas. Após ficar de fora das últimas duas rodadas, ele volta ao time para ser opção no banco de reservas. Outra novidade é o meia Matías Vecino, recuperado da lesão muscular que o tirou dos últimos jogos da seleção. O lateral Maximiliano Pereira ficou fora da convocação por se recuperar de problema físico.

Confira a lista dos jogadores convocados no Uruguai:

Goleiros - Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco), Martín Campana (Independiente-ARG)

Defensores - José María Giménez (Atlético de Madrid), Diego Godín (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting), Gastón Silva (Torino), Federico Ricca (Málaga), Álvaro Pereira (Cerro Porteño);

Meio-campistas - Matías Vecino (Fiorentina), Egidio Arévalo Ríos (Chiapas-MEX), Cristian Rodríguez (Independiente-ARG), Mathias Corujo (San Lorenzo), Diego Laxalt (Genoa), Carlos Sánchez (Monterrey-MEX), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders-EUA), Gaston Ramírez (Middlesbrough), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro);

Atacantes - Luis Suárez (Barcelona), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Diego Rolan (Bordeaux), Abel Hernández (Hull City) e Cristhian Stuani (Middlesbrough).