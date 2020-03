Uruguai convoca Arrascaeta e Matías Viña e desfalca Flamengo e Palmeiras

O técnico Óscar Tabárez convocou a seleção do Uruguai para a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta quinta-feira. E incluiu em sua lista o meia Arrascaeta e o lateral-esquerdo Matías Viña, que vão virar desfalque para jogos do Flamengo e do Palmeiras, respectivamente, nos Estaduais.

O time uruguaio vai estrear nas Eliminatórias do Mundial de 2022 contra o Chile, no dia 26 deste mês. No dia 31, o adversário será o Equador, pela segunda rodada. Os jogadores, contudo, terão que se apresentar no dia 23.

Justamente neste dia o Flamengo tem jogo marcado contra o Bangu, pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Arrascaeta deve perder esta partida e também o duelo contra o Boavista no dia 1º de abril.

Matías Viña, por sua vez, deve perder apenas um jogo e poderá estar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para o clássico com o Corinthians no dia 22, justamente um dia antes de apresentar ao treinador uruguaio. No entanto, tem chances remotas de estar recuperado a tempo de enfrentar o Água Santa, no dia 1º de abril, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Paulistão.

Já o Santos não precisará se preocupar com esta convocação. O volante Sanchez não foi chamado por Óscar Tabárez, que terá ao menos um desfalque de peso nestes dois primeiros jogos das Eliminatórias. O atacante Luis Suárez, do Barcelona, segue machucado e só deve reforçar a equipe uruguaia na terceira rodada da competição.