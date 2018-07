Uruguai convoca Loco Abreu, Arévalo e Victorino

Por conta do amistoso, que será disputado na cidade alemã de Sinsheim, os três atletas deverão desfalcar seus times na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que perderá dois jogadores, enfrentará o Santos no dia 28, sábado. No dia seguinte, o Cruzeiro duelará com o Palmeiras.

As novidades na lista de jogadores são o meia Gastón Ramírez e a ausência de Martín Cáceres, machucado. Foram chamados ainda os atacantes Diego Forlán, Luis Suárez, destaques da campanha uruguaia na Copa do Mundo da África do Sul, e Edinson Cavani, um dos artilheiros do Campeonato Italiano.

O amistoso com a Alemanha servirá de preparação para a Copa América, que terá início no dia 1.º de julho. O Uruguai cogita ainda enfrentar a Holanda, no início de junho, para encerrar sua preparação.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Fernando Muslera (Lazio) e Juan Castillo (Colo Colo).

Defensores: Diego Lugano (Fenerbahce, Turquía), Diego Godín (Atlético de Madrid), Andrés Scotti (Colo Colo), Mauricio Victorino (Cruzeiro), Jorge Fucile (Porto), Maximiliano Pereira, (Benfica), Alvaro Pereira (Porto);

Meio-campistas: Egidio Arévalo Ríos (Botafogo), Sebastián Eguren (Sporting Gijón), Diego Pérez (Bologna), Walter Gargano (Napoli), Gastón Ramírez (Bologna), Alvaro González (Lazio);

Atacantes: Diego Forlán (Atlético de Madrid), Luis Suárez (Liverpool), Edinson Cavani (Napoli), Abel Hernández (Palermo), Sebastián Abreu (Botafogo), Sebastián Fernández (Málaga), Alvaro Fernández (Seattle Sounders) e Nicolás Lodeiro (Ajax).