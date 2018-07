Uruguai convoca Martín Silva e Arrascaeta para as Eliminatórias

Próximo da classificação para a Copa do Mundo do ano que vem, o Uruguai conheceu nesta sexta-feira os 26 jogadores que defenderão a seleção nacional nas últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. No dia 5 de outubro, a equipe celeste encara a lanterna Venezuela fora de casa. Cinco dias depois, recebe a penúltima colocada Bolívia no Centenário, em Montevidéu.

Todos os 26 chamados atuam fora do Uruguai, sendo que dois deles jogam no futebol brasileiro. O técnico Oscar Tabárez voltou a chamar o goleiro Martín Silva, do Vasco, que já vinha sendo convocado, e deu nova chance ao meia Giorgian De Arrascaeta, do Cruzeiro, que havia perdido espaço na seleção.

Maiores destaques do Uruguai, os atacantes Luis Suárez e Edinson Cavani estão confirmados. O volante Arévalo Ríos, ex-Botafogo, e o meia Nicolás Lodeiro, ex-Botafogo e Corinthians, também foram lembrados para as duas partidas decisivas.

As novidades na convocação ficaram por conta de dois jogadores que atuam na Europa. Titular da Juventus diante do Barcelona na estreia da Liga dos Campeões, o meia Rodrigo Bentacur, de apenas 19 anos, recebeu uma chance, assim como o atacante Maximiliano Gómez, destaque do Celta de Vigo no Espanhol.

A seleção uruguaia é a vice-líder das Eliminatórias com 27 pontos, três a mais que a Argentina, que hoje estaria na repescagem. Por isso, a classificação para o Mundial da Rússia pode vir já no duelo diante da Venezuela.

Confira a convocação do Uruguai para as Eliminatórias:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco), Martín Campaña (Independiente).

Defensores: Diego Godín (Atlético Madrid), Sebastián Coates (Sporting), José María Giménez (Atlético Madrid), Maximiliano Pereira (Porto), Gastón Silva (Torino), Martín Cáceres (Verona), Mauricio Lemos (Las Palmas).

Meio-campistas: Federico Ricca (Málaga), Nahitan Nández (Boca Juniors), Egidio Arévalo Ríos (Racing), Matías Vecino (Inter de Milão), Federico Valverde (Deportivo La Coruña), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sánchez (Monterrey), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca), Diego Laxalt (Genoa), Gastón Pereiro (PSV), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro).

Atacantes: Cristhian Stuani (Girona-ESP), Edinson Cavani (Paris Saint Germain), Maximiliano Gómez (Celta de Vigo), Luis Suárez (Barcelona).