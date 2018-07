Uruguai convoca Martín Silva para a Copa América Centenário

O técnico Óscar Tabárez manteve o goleiro Martín Silva, do Vasco, e cortou o meia Giorgian De Arrascaeta, do Cruzeiro, na lista final da seleção uruguaia para a disputa da Copa América Centenário. A competição será realizada entre os dias 3 e 26 de junho, nos Estados Unidos.

Apesar do corte, Arrascaeta pode manter a esperança de ser chamado de última hora porque Tabárez surpreendentemente manteve na relação o meia Nicolás Lodeiro. O jogador do Boca Juniors foi submetido a cirurgia recente para corrigir uma lesão no joelho esquerdo. A previsão inicial apontava recuperação do jogador em ao menos três meses.

Nesta lista final, que cortou 12 jogadores da relação incial, chama atenção também a convocação do meia Gaston Ramírez, que vinha se recuperando de lesão.

Confirmado na convocação, o goleiro Martín Silva deve desfalcar o Vasco em até 10 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele deve jogar a estreia neste fim de semana e depois deve se apresentar à comissão técnica uruguaia.

Os primeiros jogadores vão começar a se apresentar ao grupo já na segunda-feira. O treinador não detalhou quem serão os primeiros, mas é quase certo que atletas como o atacante Luis Suárez, do Barcelona, deve ser um dos últimos a iniciar os treinos com a seleção. Suárez vai defender o time catalão na final da Copa do Rei no dia 22.

O Uruguai vai encerrar sua preparação para a Copa América no dia 27, em amistoso com a seleção de Trinidad & Tobago, em Montevidéu. Na competição, o time uruguaio estará no Grupo C, ao lado de México, Venezuela e Jamaica.

Confira a lista final de convocados do Uruguai:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco), Martín Campaña (Independiente-ARG);

Defensores: Diego Godín (Atlético de Madrid), José María Giménez (Atlético de Madrid), Maximiliano Pereira (Porto), Álvaro Pereira (Getafe), Mathías Corujo (Universidad de Chile), Sebastián Coates (Sporting), Mauricio Victorino (Nacional), Jorge Fucile (Nacional);

Meio-campistas: Egidio Arévalo Ríos (Atlas-MEX), Carlos Sánchez (Monterrey), Álvaro González (Atlas), Nicolás Lodeiro (Boca Juniors), Cristian Rodríguez (Independiente-ARG), Matías Vecino (Fiorentina), Gaston Ramírez (Middlesbrough-ING).

Atacantes: Luis Suárez (Barcelona), Cristhian Stuani (Middlesbrough), Diego Rolan (Bordeaux), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Abel Hernández (Hull City).