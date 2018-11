Uruguai corta Martín Silva, mas terá Sánchez e Arrascaeta contra o Brasil

O técnico Óscar Tabárez divulgou nesta quinta-feira a lista final de 22 jogadores convocados que vão integrar a seleção do Uruguai nos amistosos contra Brasil e França, nos próximos dias 16 e 20, respectivamente, em Londres e em Paris. O goleiro Martín Silva, do Vasco, foi cortado da relação inicial, enquanto que o volante Carlos Sánchez, do Santos, e o meia Arrascaeta, do Cruzeiro, estão na lista.

A primeira lista de Tabárez, anunciada há duas semanas, tinha 25 jogadores. Além do corte de Martín Silva, os jogadores de Boca Juniors e River Plate também ficaram de fora por causa dos dois jogos das finais da Copa Libertadores, ambos em Buenos Aires, que serão neste sábado e no próximo dia 24. São eles os meio-campistas Nahitan Nández, do Boca Juniors, e Camilo Mayada, do River Plate.

Além dos cortes, o técnico uruguaio promoveu duas mudanças entre os defensores. Saíram José María Giménez, do Atlético de Madrid e Gastón Silva, do Independiente, e foram convocados Erick Cabaco, do Levante (Espanha), e Mathias Suárez, do Sporting Lisboa (Portugal).

Confira a lista dos convocados para a seleção do Uruguai:

Goleiros - Fernando Muslera (Galatasaray-TUR) e Martín Campana (Independiente-ARG)

Defensores - Diego Godín (Atlético de Madrid-ESP), Erick Cabaco (Levante-ESP), Sebastián Coates (Sporting Lisboa-POR), Martín Cáceres (Lazio-ITA), Marcelo Saracchi (RB Leipzig-ALE), Mathias Suárez (Sporting Lisboa-POR) e Diego Laxalt (Milan-ITA)

Meio-campistas - Lucas Torreira (Arsenal-ING), Matías Vecino (Internazionale-ITA), Rodrigo Bentancur (Juventus-ITA), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders-EUA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Carlos Sánchez (Santos-BRA), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro-BRA) e Gastón Pereiro (PSV Eindhoven-HOL)

Atacantes - Jonathan Rodríguez (Santos Laguna-MEX), Maximiliano Gómez (Celta-ESP), Cristhian Stuani (Girona-ESP), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain-FRA) e Luis Suárez (Barcelona-ESP)