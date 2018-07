Uruguai define grupo com Luis Suárez e sem Eguren

MONTEVIDÉU - O técnico Óscar Tabárez incluiu o atacante Luís Suárez na lista final do Uruguai para a Copa do Mundo . O jogador do Liverpool passou por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo e corre em seu processo de recuperação para poder jogar na primeira fase do Mundial. Dos atletas que atuam no Brasil, o volante Eguren, do Palmeiras, foi deixado de fora, enquanto Martín Silva, do Vasco, Álvaro Pereira, do São Paulo, e Lodeiro, agora jogador do Corinthians, estão confirmados no elenco para o torneio.

Com a provável ausência de Suárez no início da competição, a esperança uruguaia recai sobre seus companheiros de ataque, Diego Forlán - eleito o melhor jogador da última Copa - e Edinson Cavani. A seleção semifinalista em 2010 é a base do grupo atual, que terá 15 jogadores que participaram da campanha na África do Sul, inclusive o capitão Diego Lugano, que está sem clube e é cotado para voltar ao São Paulo.

O Uruguai joga na próxima quarta-feira seu segundo amistoso preparatório para a Copa do Mundo, contra a Eslovênia, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Na sexta-feira, a equipe bateu a Irlanda do Norte por 1 a 0 no Estádio Luis Tróccoli, na capital uruguaia, com gol do atacante Christian Stuani.

O Uruguai estreia no Mundial no dia 14 de junho, contra a Costa Rica, no Castelão, em Fortaleza. Em seguida, enfrenta a Inglaterra cinco dias depois no Itaquerão, em São Paulo, e termina participação no Grupo D jogando com a Itália, na Arena das Dunas, em Natal.

Confira a lista completa do Uruguai:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco) e Rodrigo Muñoz (Libertad);

Defensores: Maxi Pereira (Benfica), Diego Lugano (sem clube), Diego Godín (Atlético de Madrid), Jose Maria Gimenez (Atlético de Madrid), Sebastian Coates (Liverpool), Martín Cáceres (Juventus) e Jorge Fucile (Porto);

Meio-campistas: Álvaro Gonzalez (Lazio), Álvaro Pereira (São Paulo), Walter Gargano (Parma), Arévalo Rios (Morelia), Diego Pérez (Bologna), Cristian Rodríguez (Atlético Madrid), Gastón Ramírez (Southampton) e Nicolás Lodeiro (Corinthians);

Atacantes: Luís Suárez (Liverpool), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Abel Hernández (Palermo), Diego Forlán (Cerezo Osaka) e Christian Stuani (Espanyol).