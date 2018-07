Uruguai define Mendoza como base na Copa América

A equipe estreará no torneio no dia 4 de julho, contra o Peru, em San Juan. No dia 8, receberá o Chile, em Mendoza, e no dia 12 irá a La Plata para encarar o México.

Quarto colocado na última Copa do Mundo, o Uruguai lutará contra um tabu de 16 anos sem conquistar a Copa América. A última vez em que a "Celeste" foi campeã foi em 1995, quando sediou o torneio e venceu o Brasil na decisão por pênaltis.

Ao todo, a seleção uruguaia tem taças da Copa América, mesmo número que a Argentina. O Brasil vem logo a seguir, com oito títulos.