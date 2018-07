Uruguai derrota Chile fora de casa; Peru vence e Guerrero é expulso

O Uruguai fechou a temporada de 2014 de forma vitoriosa. Nesta terça-feira, mesmo jogando no estádio Monumental, em Santiago, derrotou de virada o Chile por 2 a 1. O amistoso, que serve de preparação para a disputa da Copa América do ano que vem - que será em território chileno e com a defesa do título por parte dos uruguaios - não pareceu um jogo qualquer e muitas faltas, até violentas, aconteceram.

Os chilenos, que não contaram com o meia Valdivia, do Palmeiras - desfalque por causa de uma lesão no abdômen sofrida na goleada sobre a Venezuela, na última sexta -, abriram o placar em uma cabeçada do atacante Alexis Sánchez, aos 27 minutos do primeiro tempo. Pouco antes do intervalo, aos 45, Rolán empatou também de cabeça.

Na segunda etapa, as duas seleções fizeram várias substituições e o jogo ficou ainda mais brigado. O Uruguai teve mais sorte e conseguiu o gol da vitória com Álvaro González, aos 34 minutos, em um voleio de dentro da área.

PERU GANHA

Em outro amistoso sul-americano nesta terça, Peru e Paraguai se enfrentaram em Lima quatro dias depois de os paraguaios terem batido os peruanos por 2 a 1, em Assunção. Desta vez, a seleção da casa deu o troco na mesma moeda e devolveu de virada os 2 a 1.

O centroavante Roque Santa Cruz abriu o placar para o Paraguai, aos 43 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o também centroavante Paolo Guerrero, do Corinthians, foi expulso aos 22 minutos, mas mesmo assim o Peru teve forças para conseguir a virada com dois gols de Ávila - um aos 28 e o outro aos 37 minutos.

Também nesta terça, a Bolívia derrotou a Venezuela por 3 a 2, em La Paz, e a Nicarágua perdeu em casa para El Salvador por 2 a 0.