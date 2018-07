Uruguai desperdiça pênalti após ajuda do vídeo, mas bate Itália no Mundial Sub-20

O segundo dia do Mundial Sub-20 da Coreia do Sul teve como destaque a vitória do Uruguai diante da Itália. Neste domingo, a seleção sul-americana superou a rival europeia por 1 a 0, em Suwon, na partida que ficou marcada pela intervenção da tecnologia através do árbitro de vídeo.

Ainda no primeiro tempo do duelo, o juiz Walter López foi avisado pelos árbitros de vídeo de um pênalti de Scalera em Ardaiz. De la Cruz desperdiçou a cobrança, defendida por Zaccagno, mas no segundo tempo, o Uruguai chegou ao triunfo com o gol de Amaral, de falta.

O resultado deu os primeiros três pontos ao Uruguai, que assumiu a liderança do Grupo D ao lado do Japão. A seleção asiática também teve bastante trabalho, mas estreou com triunfo sobre a África do Sul por 2 a 1, de virada. Margeman abriu o placar logo aos sete minutos, mas Ogawa e Doan selaram o triunfo do adversário.

O Grupo C também viveu neste domingo sua primeira rodada, e com uma grande surpresa. Em Jeju, a Zâmbia derrotou Portugal por 2 a 1. Agora, a seleção africana divide a ponta da chave com o Irã, que superou a Costa Rica por 1 a 0 na outra partida do dia.