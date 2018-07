Uruguai divulga lista definitiva de convocados para Copa

O treinador, que havia anunciado uma pré-lista de 26 atletas, cortou da relação os volantes Alvaro González, do Nacional, e Jorge Rodríguez, do River Plate e o atacante Jorge Martínez, do Catania, da Itália.

O destaque da equipe é o atacante Diego Forlán, que comandou o Atlético de Madrid na conquista da Liga Europa e no vice-campeonato da Copa do Rei, na Espanha.

Forlán deverá formar dupla de ataque com "El Loco" Abreu, titular do Botafogo, que também está garantido na lista para o Mundial. Também conhecidos dos brasileiros, o zagueiro Diego Lugano, ex-São Paulo e atual Fenerbahçe, e o goleiro Juan Castillo, ex-Botafogo e atualmente no Deportivo Cali-COL, estão incluídos na relação.

O Uruguai fará sua estreia no Mundial logo no primeiro dia de competição, dia 11 de junho, diante da França, pelo Grupo A. Também integram a chave a anfitriã África do Sul e o México.

Confira a lista definitiva de convocados do Uruguai:

Goleiros: Fernando Muslera (Lazio), Juan Castillo (Deportivo Cali, Colômbia) e Martín Silva (Defensor Sporting);

Defensores: Martín Cáceres (Juventus), Mauricio Victorino (Universidad de Chile), Diego Lugano (Fenerbahce), Diego Godín (Villarreal), Andrés Scotti (Colo Colo) e Jorge Fucile (Porto);

Meio-campistas: Alvaro Fernández (Universidad de Chile), Sebastián Eguren (Alk Stocolmo), Walter Gargano (Napoli), Maximiliano Pereira (Porto), Diego Pérez (Monaco), Alvaro Pereira (Porto), Egidio Arévalo Ríos (Peñarol), Ignacio González (Valencia) e Nicolás Lodeiro (Ajax);

Atacantes: Diego Forlán (Atlético de Madrid), Sebastián Fernández (Banfield, Argentina), Luis Suárez (Ajax), Sebastián Abreu (Botafogo), Edinson Cavani (Palermo).