Uruguai domina, tem gol anulado e só empata com a Colômbia pelas Eliminatórias

Superior durante os 90 minutos e com gol anulado, o Uruguai ficou no empate sem gols com a Colômbia na noite desta quinta-feira, no Estádio Parque Central, em Montevidéu, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo no Catar.

Com o resultado, o Uruguai se manteve na terceira posição, agora com 16 pontos. Um placar que preocupa a seleção celeste na briga por vaga direta no Mundial. Já a Colômbia é a quarta colocada, com 14 pontos, outra seleção que também procura a regularidade.

O primeiro tempo teve o Uruguai dominando as ações do jogo e buscando o gol a todo tempo. O principal jogador da seleção celeste foi Luís Suárez, sempre participativo e quem mais finalizou à meta do goleiro Ospina.

Melhor em campo, os uruguaios chegaram a balançar as redes aos 21 minutos. Viña, ex-lateral do Palmeiras, fez ótimo cruzamento e Luís Suárez cabeceou para as redes. Acontece que o atacante estava em posição irregular e a arbitragem anulou o gol. No restante do primeiro tempo, a Colômbia se fechou na defesa para segurar a igualdade sem gols, enquanto o Uruguai viu o meia flamenguista Arrascaeta sofrer lesão muscular na coxa e deixar o campo mais cedo.

No segundo tempo, a Colômbia conseguiu controlar as investidas do Uruguai e teve mais espaço para trocar passes no campo de ataque. Ainda assim a postura seguiu defensiva, aguardando os contra-ataques para fazer um gol na casa uruguaia. E este gol quase aconteceu aos 25 minutos. Luís Díaz puxou contra-ataque, viu a defesa desprotegida e tocou para Zapata. Dentro da área, o jogador finalizou em cima do goleiro Muslera, que fez um verdadeiro milagre.

No final do jogo, o Uruguai esboçou pressão decisiva pela vitória, mas seguiu esbarrando na forte marcação colombiana. Os uruguaios voltam a campo no domingo para enfrentar a Argentina, às 20h30, em Buenos Aires. Já a Colômbia, no mesmo dia, mas às 18 horas, recebe o Brasil, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla.